俺はカズオ。両親が年老いたので、実家で同居をはじめました。元妻のミユキは「介護がイヤだから」と離婚を決めた薄情者です。娘のモモは結婚して引っ越したし、息子のユウトなんて仕事が忙しいと言って顔も見せません。本当に恩知らずなヤツらです。俺は仕事しているから、とても家のことまで手がまわりません。母が足の悪い父の面倒を見ていますが、かなり大変そうです。こんなときもっとお金があれば、いろいろと楽になるはずな