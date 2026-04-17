◇米女子ゴルフツアーJMイーグルLA選手権第1日（2026年4月16日米カリフォルニア州エルカバレロCC＝6679ヤード、パー72）第1ラウンドが行われ、ツアー1勝の岩井千怜（23＝Honda）がボギーなしの1イーグル、7バーディーで63をマークして単独首位発進した。2位とは2打差。67の14位に山下美夢有（24＝花王）、勝みなみ（27＝明治安田）、馬場咲希（20＝サントリー）がつけた。古江彩佳（25＝富士通）、吉田優利（25＝エ