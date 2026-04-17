県内ではクマの目撃が増えています。17日も、秋田市雄和をはじめ三種町や大仙市でも目撃情報が寄せられています。秋田東警察署によりますと17日午前10時40分ごろ、秋田市雄和神ケ村字舟卸の田んぼにクマ1頭がいるのが目撃されました。体長や行方などはわかっていません。一方、県のツキノワグマ等情報マップシステム・クマダスによりますと17日午前7時47分ごろ、三種町鹿渡長信田家後でクマ1頭が、午前10時20分ごろには大仙市太田