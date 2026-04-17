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■台風4号(シンラコウ) 【画像】台風進路、今後の全国の天気 2026年4月17日9時50分発表気象庁 17日9時の実況種別 台風大きさ 大型強さ 強い存在地域 マリアナ諸島中心位置 北緯19度25分 (19.4度)東経145度20分 (145.3度)進行方向、速さ 北東 ゆっくり中心気圧 960 hPa中心付近の最大風速