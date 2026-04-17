【台風情報】大型で強い台風4号(シンラコウ) 日本への影響は？ このあとの勢力と進路を詳しく 最大瞬間風速55メートル 今後の全国の天気を画像で 気象庁
■台風4号(シンラコウ)
2026年4月17日9時50分発表 気象庁
17日9時の実況
種別 台風
大きさ 大型
強さ 強い
存在地域 マリアナ諸島
中心位置 北緯19度25分 (19.4度)
東経145度20分 (145.3度)
進行方向、速さ 北東 ゆっくり
中心気圧 960 hPa
中心付近の最大風速 40 m/s (75 kt)
最大瞬間風速 55 m/s (105 kt)
25m/s以上の暴風域 全域 220 km (120 NM)
15m/s以上の強風域 全域 600 km (325 NM)
18日9時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 小笠原近海
予報円の中心 北緯22度05分 (22.1度)
東経146度20分 (146.3度)
進行方向、速さ 北北東 15 km/h (7 kt)
中心気圧 965 hPa
中心付近の最大風速 35 m/s (70 kt)
最大瞬間風速 50 m/s (100 kt)
予報円の半径 65 km (35 NM)
暴風警戒域 全域 290 km (155 NM)
19日9時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 南鳥島近海
予報円の中心 北緯26度25分 (26.4度)
東経149度25分 (149.4度)
進行方向、速さ 北北東 25 km/h (13 kt)
中心気圧 970 hPa
中心付近の最大風速 35 m/s (65 kt)
最大瞬間風速 50 m/s (95 kt)
予報円の半径 100 km (55 NM)
暴風警戒域 東側 360 km (195 NM)
西側 290 km (155 NM)
20日9時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南鳥島近海
予報円の中心 北緯28度50分 (28.8度)
東経157度35分 (157.6度)
進行方向、速さ 東北東 35 km/h (19 kt)
中心気圧 975 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)
予報円の半径 150 km (80 NM)
暴風警戒域 東側 410 km (220 NM)
西側 330 km (180 NM)
21日9時の予報
種別 温帯低気圧
強さ -
存在地域 日本のはるか東
予報円の中心 北緯30度30分 (30.5度)
東経168度50分 (168.8度)
進行方向、速さ 東 45 km/h (25 kt)
中心気圧 984 hPa
最大風速 25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)
予報円の半径 280 km (150 NM)
■全国の天気を地方ごとに（画像）
小笠原諸島では、１７日昼過ぎから１８日夜のはじめ頃にかけて、うねりを伴った高波に警戒してください。
［気象概況］
大型で強い台風第４号は、１７日３時にはマリアナ諸島にあって、１時間におよそ１５キロの速さで北北東へ進んでいます。台風は今後、１８日にかけて小笠原近海を北上し、１９日には次第に向きを東よりに変え、南鳥島近海を進む見込みです。
小笠原諸島では、台風からのうねりと気圧の傾きが大きくなっている影響で、しけとなっています。
［波の予想］
小笠原諸島では、１７日昼過ぎから１８日夜のはじめ頃にかけて、うねりを伴って大しけとなるでしょう。
１７日に予想される波の高さ
小笠原諸島 ６メートル うねりを伴う
１８日に予想される波の高さ
小笠原諸島 ６メートル うねりを伴う
１９日に予想される波の高さ
小笠原諸島 ５メートル うねりを伴う
［防災事項］
小笠原諸島では、１７日昼過ぎから１８日夜のはじめ頃にかけて、うねりを伴った高波に警戒してください。また、１９日にかけて、うねりを伴った高波に注意・警戒してください。
■今後の全国の天気を画像で
画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより
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