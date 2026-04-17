1勝したのち負傷者リスト入り…通訳すでに3人目今季、米大リーグのアストロズに新加入した今井達也投手は、13日付で右腕の疲労のため負傷者リスト（IL）に入った。ここまでの成績は3試合で1勝0敗、防御率7.27。取りざたされているのが、日本と米国の違いになかなか適応できていないことだ。米国のメディアは、すでに通訳が3人代わっている事実も影響しているのではないかと指摘した。米スポーツメディア「ジ・アスレチック」の