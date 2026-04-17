4月15日、東京・LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）にて、グローバルグループ &TEAMが3rd EP『We on Fire』のショーケースを開催した。 （関連：【写真あり】&TEAM、さらなる飛躍を誓う LUNE（ファンの呼称／Eはアキュート・アクセントを付したもの）が見守る中、イベントは収録曲「Bewitched」のパフォーマンスで幕を開けた。オールブラックの衣装に身を包んだ9人は、キレ