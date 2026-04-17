「timelesz」の松島聡（28）が17日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。勝負強いメンバーを明かす場面があった。この日はメンバーの猪俣周杜とそろって登場。扇を投げて的を倒し、点数を競う投扇興に挑戦することになり、松島は「ちょっとセンスを出しちゃうか、扇子だけに」とダジャレを言ってポーズを決めた。MCの「ハライチ」澤部佑は「全然盛り上がってない！」とツッコミを入れ、松島は