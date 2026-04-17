元プロ野球選手の中田翔さんは4月16日、自身のInstagramを更新。子どもと手をつないだショットを披露しました。【写真】中田翔＆子どもの手つなぎショット「天使君と手繋ぎデート癒される」中田さんは「うん！いい感じ！！」とつづり、2枚の写真を投稿。子どもと手をつないで歩くバックショットを披露しています。中田さんが着ているTシャツは自身が手掛けるアパレルブランドのもので、「#イグアナデザイン」のタグも添えられて