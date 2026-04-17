「大将子煩悩」中田翔、息子とのプライベートショット公開「なんとも言えない後ろ姿」「天使君と手繋ぎデート」
元プロ野球選手の中田翔さんは4月16日、自身のInstagramを更新。子どもと手をつないだショットを披露しました。
【写真】中田翔＆子どもの手つなぎショット
ファンからは、「可愛い 微笑ましい」「なんとも言えない後ろ姿 ほっこりします」「天使君と手繋ぎデート 癒される」「かわいい」「大将子煩悩ですね」と、称賛する声が相次ぎました。
(文:中村 凪)
【写真】中田翔＆子どもの手つなぎショット
「天使君と手繋ぎデート 癒される」中田さんは「うん！いい感じ！！」とつづり、2枚の写真を投稿。子どもと手をつないで歩くバックショットを披露しています。中田さんが着ているTシャツは自身が手掛けるアパレルブランドのもので、「#イグアナデザイン」のタグも添えられています。
自身のTシャツのサンプルを披露15日には「7月頃からアパレル事業をスタートします！」と、自身が手掛けるTシャツのサンプルを公開していた中田さん。今回の投稿で披露したTシャツと同じデザインのものです。コメントでは、「楽しみです」「翔君の好きが詰まった可愛いTシャツ」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)