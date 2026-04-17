元プロ野球選手の中田翔さんは4月16日、自身のInstagramを更新。子どもとの手つなぎショットを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：中田翔さん公式Instagramより）

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元プロ野球選手の中田翔さんは4月16日、自身のInstagramを更新。子どもと手をつないだショットを披露しました。

【写真】中田翔＆子どもの手つなぎショット

「天使君と手繋ぎデート　癒される」

中田さんは「うん！いい感じ！！」とつづり、2枚の写真を投稿。子どもと手をつないで歩くバックショットを披露しています。中田さんが着ているTシャツは自身が手掛けるアパレルブランドのもので、「#イグアナデザイン」のタグも添えられています。

ファンからは、「可愛い　微笑ましい」「なんとも言えない後ろ姿　ほっこりします」「天使君と手繋ぎデート　癒される」「かわいい」「大将子煩悩ですね」と、称賛する声が相次ぎました。

自身のTシャツのサンプルを披露

15日には「7月頃からアパレル事業をスタートします！」と、自身が手掛けるTシャツのサンプルを公開していた中田さん。今回の投稿で披露したTシャツと同じデザインのものです。コメントでは、「楽しみです」「翔君の好きが詰まった可愛いTシャツ」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)