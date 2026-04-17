【GEO ゴールデンウィーク SALE 2026】 開催期間：4月25日～5月6日 ゲオストアは、全国のゲオショップやゲオオンラインストアにて「GEO ゴールデンウィーク SALE 2026」を4月25日より開催する。期間は5月6日まで。 本セールでは、リユース品のゲーム機やスマートフォン、タブレット、PCを特別価格で販売。Nintendo Switch 2やプレイス