中国のAI企業・AlibabaのAI研究チームであるQwen(Tongyi Lab)が2026年4月2日に「Qwen3.6-Plus」を発表し、シリーズ最初のオープンモデル「Qwen3.6-35B-A3B」を2026年4月15日に公開しました。Qwen3.6-35B-A3Bは効率性が高く優れたエージェントコーディング性能を発揮するモデルで、Googleのオープンモデル群であるGemma 4よりも高性能とアピールされています。Qwen3.6-35B-A3B: Agentic Coding Power, Now Open to Allhttps://qwen.