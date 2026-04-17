まぜそばチェーンの「ジャンクガレッジ」は、松屋との公認コラボ商品「うまトマまぜそば」を、4月22日より全店舗で期間限定販売する。「うまトマまぜそば」は、松屋で人気を集める「うまトマハンバーグ」の特製トマトソースと、ジャンクガレッジのまぜそばを掛け合わせた新商品。トマトの酸味と旨味に、ガーリックの効いた濃厚な味わいが特徴で、極太麺と組み合わせることで食べ応えのある一杯に仕上げている。【ジャンクガレッジ