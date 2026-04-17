昨季セ・リーグ首位打者と最高出塁率の２冠を獲得し、３月に行われたワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の日本代表にも選ばれたプロ野球・広島の小園海斗内野手の妻で、モデルの渡辺リサ。スタイル抜群の最新ショットを披露した。１７日までに自身のインスタグラムを更新し「ヘアセットしてまらった」（原文ママ）と投稿。「＃広島美容院＃広島ヘアセット＃広島ヘアサロン」のハッシュタグをつけた。ヘアセッ