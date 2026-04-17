街の緑化に取り組む自動車販売会社が、福岡県八女市にシャクナゲの苗木を贈りました。 八女市役所で17日、自動車販売会社、福岡トヨペットから八女市長に手渡されたのは、シャクナゲの苗木100本の目録です。福岡トヨペットは1976年から緑豊かな街づくりを目指すキャンペーンを始め、去年までに1万5000本を超える植物の苗木を県内の市町村に贈ってきました。八女市の簑原市長は「シャクナゲを通じた交流を、今後も継続的