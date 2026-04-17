京都府警南丹署に入る安達優季容疑者を乗せた車＝16日京都府南丹市で行方不明になった市立園部小の安達結希さん（11）の遺体が遺棄された事件で、死体遺棄容疑で逮捕された父親の安達優季容疑者（37）が府警の任意段階の事情聴取に対し「首を絞めて殺した」との趣旨の供述をしていたことが17日、捜査関係者への取材で分かった。行方不明当日の朝、職場に「家でごたごたがあったので休む」と連絡していたことも勤務先の関係者への