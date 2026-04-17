三条市内に住む80歳代の女性から現金150万円をだまし取ったとして15日午後6時すぎ、名古屋市に住む16歳の少年が特殊詐欺の疑いで逮捕されました。警察の調べによりますと少年はほかの者と共謀し、14日正午ころから複数回、被害女性の家に、女性の息子を名乗った共謀者から「脱税」「警察沙汰」「150万円が必要だ」などという電話がありました。その後、少年が息子の代理の弁護士を装って女性の家に現れ現金150万円をだまし取ったと