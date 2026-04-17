対馬市と壱岐市の海岸で、中国茶に偽装した麻薬の「ケタミン」約1キログラムが入った袋が相次いで見つかりました。 警察によりますと、麻薬の「ケタミン」が入った袋は、去年10月～12月にかけて対馬市の豊玉町と厳原町、壱岐市勝本町の海岸であわせて4つ見つかりました。 いずれもパッケージには、ウーロン茶の一種の「鉄観音」と中国語の表記がありましたが鑑定の結果、内容物はすべてケタミンと判明。