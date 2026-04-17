雲南省昆明市石林イ族自治県圭山鎮糯黒村にある密枝林、杜鵑山、子羌伯山の核心エリア3カ所では、4月になると流蘇樹（モクセイ科の落葉高木）が最も美しい季節を迎え、107本の流蘇樹の古木が白い花を咲かせて、まるで枝に雪が積もったように見える絶景が広がる。人民網が伝えた。現地のイ族サニ人は数百年前から自然を敬い、古木を守るという伝統をしっかり守り続け、やみくもな伐採や破壊を行わず、古木群が安全に育まれてきた。