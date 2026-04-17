中国外交部の郭嘉昆報道官が4月16日の定例記者会見で、記者からのオンライン詐欺の取り締まりについての質問に答えました。郭嘉昆報道官は「中国政府は一貫して、海外在住の中国公民に対して、現地の法律・規則を順守し、いかなる形式の違法行為や犯罪活動にも関与しないよう求めている。中国は、関連する国々との国際的な協力を進め、オンライン詐欺を含む犯罪活動を共同で取り締まることを希望している」と述べました。（提供/CG