超高齢社会の進展に伴い、高齢者の5人に1人が認知症になると予測される中、本人の意思確認が困難になることで生じる「資産凍結」や介護に関する混乱、知識不足が深刻な社会課題となっています。SOMPOひまわり生命保険株式会社とSOMPOケア株式会社が共同で実施した「親の老後に関する情報共有の実態調査」によると、資産や介護方針といった「重要情報の共有」が不足している実態が明らかになりました。【調査結果を見る】親子の「普