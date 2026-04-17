がんで死亡した中国人女性のうち、死亡率が最も高かったのは肺がんであることが分かった。中国メディアの瀟湘晨報が16日付で報じた。記事によると、中国人女性のがんにおいて、肺がんは罹患率で2位、死亡率で1位となった。湖南省第二人民医院腫瘍センターの専門家で主任医師の楊農（ヤン・ノン）氏は、「肺がんの90％はたばこと関係がある。受動喫煙や調理時の油煙が主な原因である」と指摘した。肺がんを発症した中国の女性のうち