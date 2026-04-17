各金融機関では、さまざまな金融サービスが提供されています。手数料がかかるものの他、手数料がかからないものもありますが、お金が貯まる人が利用している金融サービスとは、どのようなものなのでしょうか？ 元銀行員の筆者が解説します。 インターネットバンキング利用率が高い銀行によってさまざまなサービスが提供されていますが、人気があり、お金が貯まる人の利用率が高いのがインターネットバンキングです。インター