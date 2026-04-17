日産「新型スカイライン」発表に“おじさん歓喜”！2026年4月14日、とあるビッグニュースが日本の自動車ファンを震わせました。日産が発表した新たな長期ビジョンのプレゼンテーションにおいて、長らくその行方が注目されていた次期型「スカイライン（以下、新型スカイライン）」のティザー映像が世界初公開されたのです。【画像】超カッコイイ「顔」が見えた！ これが日産「新型スカイライン」です！（54枚）2013年の登場から