京都府南丹市で安達結希君＝失踪当時（11）＝が遺体で見つかり養父の会社員・安達優季容疑者（37）が遺体遺棄容疑で逮捕された事件で、結希君は失踪当日の午前中に優季容疑者に殺害された疑いが強まっている。優季容疑者は妻である結希君の母親を巻き込んで偽装工作をしたが、不自然な状況から京都府警は早い段階から優季容疑者が失踪に関与したと疑い、行動を追跡していた可能性がある。 【画像】「運転が乱暴だった」防犯カメラ