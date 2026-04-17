福島牝馬ステークスの攻略POINT 【年齢】連続連対継続中の５歳馬が強い ４歳馬［3・3・2・45］、５歳馬［4・7・4・43］、６歳馬［2・0・4・24］。 ５歳馬が３着以内30頭中の半数を占めており、18年以降は毎年連対、17年以降９年連続馬券圏内を継続中。 なお、連対した４歳馬はすべて①～④人気だったが、⑮⑬④⑤④⑧人気で好走の６歳馬は穴候補。 福島牝馬ステ