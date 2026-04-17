小泉進次郎防衛大臣の17日の記者会見で、自民党大会での自衛官歌唱問題についての質問が相次いだ。【映像】質問に直接答えない？小泉大臣（実際の様子）焦点となったのは、「事前に報告が無かった」ことを問題とする小泉大臣だが、事前に上がっていれば参加を認めなかったのか、そもそも自衛官参加を問題だと思っていたのか？という点だった。会見ではまず記者が「木原稔官房長官が『政務三役（大臣、副大臣、大臣政務官）な