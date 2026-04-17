きょう未明、山形県米沢市で高齢の男性がバイクにはねられました。バイクは現場から走り去り、警察がひき逃げ事件として調べを進めています。 【画像】事故現場 消防などによりますときょう午前３時すぎ、米沢市金池で高齢の男性が道路を歩いていたところバイクにはねられました。バイクはその場から走り去ったということです。 男性は会話ができる状態で、自ら消防に通報しました。右足の痛みの他、顔から出血しているというこ