17日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比44.1％減の1891億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同47.7％減の1524億円だった。 個別ではＮＥＸＴＦＵＮＤＳ外国ＲＥＩＴ・Ｓ＆Ｐ先進国 、グローバルＸ半導体ＥＴＦ 、グローバルＸＡＩ＆ビッグデータＥＴＦ 、ＭＡＸＩＳナ