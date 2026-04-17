17日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比44.1％減の1891億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同47.7％減の1524億円だった。



個別ではＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ外国ＲＥＩＴ・Ｓ＆Ｐ先進国 <2515> 、グローバルＸ 半導体 ＥＴＦ <2243> 、グローバルＸ ＡＩ＆ビッグデータ ＥＴＦ <223A> 、ＭＡＸＩＳナスダック１００上場投信 <2631> 、ｉシェアーズ ＡＩ グローバル・イノベーション <408A> など38銘柄が新高値。ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ インバース <2238> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ ダブルインバース <2870> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ インバース <2249> 、上場インデックスファンドＳ＆Ｐ インバース <2240> など6銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＭＡＸＩＳ米国ＡＩインフラ株上場投信 <552A> が3.12％高と大幅な上昇。



一方、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> は3.06％安、ＳＭＤＡＭ Ａｃｔｉｖｅ ＥＴＦ <349A> は3.05％安と大幅に下落した。



日経平均株価が587円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金999億600万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における前引け時点の平均1387億円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が161億6300万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が105億100万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が91億1400万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が57億1700万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が46億9800万円の売買代金となった。



株探ニュース