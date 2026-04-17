今週は中山競馬場で（芝2000m）が行われる。確たる中心馬不在の今年は特に難解を極めるレースだ。ここでは、過去10年からカヴァレリッツォとロブチェンにフォーカスしたデータを取り上げる。 ■カヴァレリッツォに「2.2.0.1」の好データ 重馬場の朝日杯FSを鮮やかな末脚で勝利。一躍世代トップの座に躍り出たのがカヴァレリッツォだ。父は現役時代に皐月賞、ホープフルSと中山芝2000mGIを制した