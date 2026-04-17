養殖ぶりの仕入れ値高騰を受け、東京・墨田区のぶりしゃぶ専門店が1人前300円値上げした。魚粉の原料となるイワシの漁獲量減少や円安、中東情勢による海運の混乱が重なり、ラーメン店でも魚粉パックの仕入れ値が約1.3倍に上昇しているという。海外需要の高まりで養殖ぶりが高騰輝くようなぶりの切り身を、あつあつのだしにくぐらせて味わうひと品「ぶりしゃぶ」だ。客：ぶりがおいしいんで、ぶりしゃぶでしゃぶしゃぶして。外国人