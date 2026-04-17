発覚を免れるためだったのか。京都小6男児遺棄事件は急転直下！ 父親逮捕で残る数々の「謎」…犯行動機は？ 隠蔽工作も稚拙京都府南丹市で市立園部小の安達結希くん（11）の遺体を遺棄したとして、16日、義理の父親で会社員の安達優季容疑者（37）が逮捕された事件。優季容疑者は結希くんの消息が途絶えた先月23日から市内の山中で遺体が発見された今月13日まで、遺体を複数回、車で移動させ、隠していたとみられる。優季容