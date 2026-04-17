暑い季節、外に出るたびにじんわり汗ばんで、ちょっとした移動でも体が重く感じることってありますよね。ダイソーでは、手首に巻くだけでひんやり感が得られるアイテムが手に入ります。冷やして使うことで、つけている間じんわりとした冷たさが続き、移動中や作業の合間にもさりげなく取り入れやすいですよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：クールリストバンド価格：￥220（税込）サイズ（約）：縦4cm×横24.5cm×厚み0.