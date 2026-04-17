ついに出たぞ〜！2つ買わなかったのを後悔！これからの季節手放せない100均便利グッズ

暑い季節、外に出るたびにじんわり汗ばんで、ちょっとした移動でも体が重く感じることってありますよね。ダイソーでは、手首に巻くだけでひんやり感が得られるアイテムが手に入ります。冷やして使うことで、つけている間じんわりとした冷たさが続き、移動中や作業の合間にもさりげなく取り入れやすいですよ！

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商品情報

商品名：クールリストバンド

価格：￥220（税込）

サイズ（約）：縦4cm×横24.5cm×厚み0.5cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480945552

手首に巻くだけでひんやり！さりげなく使える冷感リストバンド！ダイソーの『クールリストバンド』

暑さ対策アイテムって、首に付けるタイプだと少し目立つのが気になることもありますよね。

さりげなく取り入れられるものがあれば…と思っていたところ、ダイソーで見つけたのが『クールリストバンド』です。手首に巻いて使うタイプで、価格は220円（税込）。

中にPCMという素材が使われていて、28度以下で自然に凍結するのが特徴。ジェルタイプの保冷剤とは違い、このタイプは繰り返し使いやすいのがポイントです。

ジェルタイプのクールグッズはダイソーでもよく見かけますが、昨年まではPCMを使用したクールグッズはネックリング以外あまり見かけなかった印象です。次世代の本格的な仕様に期待が高まります！

使う前に平らな状態で冷やし、しっかり固めます。冷蔵庫なら約20分、冷凍庫なら約5分、流水なら15分以上が目安です。

冷凍庫に入れなくても、室温や水で状態が戻るので、使いたいときにすぐに使えるのが便利です。

面ファスナーでサッと装着！じんわり冷たさが広がる！リフレッシュにぴったり♪

使用時は手首に巻き付けて装着します。面ファスナー式になっていて、片手でも留めやすく、着脱がしやすいです。

サイズも自分の手首に合わせて調整しやすく、締め付けすぎずにフィットさせやすいつくりです。

手首の太い血管に当たる位置に巻くことで、つけているうちに上半身がふんわりと涼しく感じられます。氷のようにキーンと冷えるのではなく、やわらかく続くマイルドな冷たさです。

手首に付けるタイプなので、袖の中に収まりやすく、時計のような感覚で取り入れられるのもポイント。外出先やオフィスでも使いやすい印象です。

20度を超える室内で使ってみたところ、5分ほどで少しずつやわらかくなっていきました。強い冷たさが長時間続くタイプではありませんが、家事の合間や短時間の外出にはちょうどいい感覚です。

表面が濡れにくい素材なので、結露で手首や袖がベタつきにくいのも使いやすいポイント。外側はTPU素材なので汗や汚れがついてもサッと拭き取りやすいのがGOOD。

溶けてきた場合も、エアコンの効いた室内や水で冷やせば再び使えるため、外出先でも大活躍します。2個使いで、両手に巻き付けて使うのもアリ！筆者は追加でもう1個購入する予定です♡

今回は、ダイソーの『クールリストバンド』をご紹介しました。ネックリングと併用すれば、体を冷やす範囲も広がって、より効率よく暑さ対策ができそうです。

ネックリングは肩が凝るから苦手…という方でも取り入れやすく、手軽に暑さ対策をしたいときにぴったりのアイテムです。気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。