【大怪獣シリーズ ULTRA NEW GENERATION 超コッヴ】 4月17日12時より予約開始 8月 発送予定 価格：27,500円 プレックスは、「大怪獣シリーズ ULTRA NEW GENERATION 超コッヴ」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて4月17日12時より予約受付を開始する。発送は8月を予定し、価格は27,500円。 本商品は特撮テレビドラマ「ウルトラマンガイア」より第