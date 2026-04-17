【大怪獣シリーズ ULTRA NEW GENERATION 超コッヴ】 4月17日12時より予約開始 8月 発送予定 価格：27,500円

プレックスは、「大怪獣シリーズ ULTRA NEW GENERATION 超コッヴ」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて4月17日12時より予約受付を開始する。発送は8月を予定し、価格は27,500円。

本商品は特撮テレビドラマ「ウルトラマンガイア」より第44話「宇宙怪獣大進撃」に登場した超コッヴを大怪獣シリーズで立体化したもの。特徴である重厚感あふれる金色や禍々しい姿が再現されている。さらに、各所にクリアパーツが使用され、異質な存在感を演出している。

サイズは全高約30cmのビッグサイズで、劇中での超コッヴのスケール感をイメージした存在感ある大きさとなっている。

大怪獣シリーズ ULTRA NEW GENERATION 超コッヴ

4月17日12時より予約開始

8月 発送予定

価格：27,500円

サイズ： 全高約30cm

全長約41cm

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