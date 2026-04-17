アイドルグループ・私立恵比寿中学は17日、公式Xを更新。あす18日開催予定の「私立恵比寿中学 Spring Tour 2026 〜SuGuilty Train〜」ザ・ヒロサワ・シティ会館公演において、メンバーの中山莉子が体調不良のため、欠席することを発表した。【写真】金髪姿も…！笑顔で写真集カットをみせた中山莉子同アカウントでは「「私立恵比寿中学 Spring Tour 2026 〜SuGuilty Train〜」ザ・ヒロサワ・シティ会館公演に関しまして」と題