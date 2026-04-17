私立恵比寿中学・中山莉子、体調不良のため休演 18日ザ・ヒロサワ・シティ会館公演「当日は7名でのパフォーマンスになります」
アイドルグループ・私立恵比寿中学は17日、公式Xを更新。あす18日開催予定の「私立恵比寿中学 Spring Tour 2026 〜SuGuilty Train〜」ザ・ヒロサワ・シティ会館公演において、メンバーの中山莉子が体調不良のため、欠席することを発表した。
【写真】金髪姿も…！笑顔で写真集カットをみせた中山莉子
同アカウントでは「「私立恵比寿中学 Spring Tour 2026 〜SuGuilty Train〜」ザ・ヒロサワ・シティ会館公演に関しまして」と題し、「中山莉子が体調不良のため、欠席とさせていただきます。当日は7名でのパフォーマンスになります」と報告。
「楽しみにしていただいた皆様には、直前のご連絡となり申し訳ございません」と謝罪し、「今後とも私立恵比寿中学をよろしくお願いいたします」と結んだ。
中山は2000年10月28日生まれ、東京都出身。出席番号は12番。アイドル活動のかたわら、アパレルブランド｢Ri-feel｣をプロデュースするなど幅広く活躍している。
【写真】金髪姿も…！笑顔で写真集カットをみせた中山莉子
同アカウントでは「「私立恵比寿中学 Spring Tour 2026 〜SuGuilty Train〜」ザ・ヒロサワ・シティ会館公演に関しまして」と題し、「中山莉子が体調不良のため、欠席とさせていただきます。当日は7名でのパフォーマンスになります」と報告。
「楽しみにしていただいた皆様には、直前のご連絡となり申し訳ございません」と謝罪し、「今後とも私立恵比寿中学をよろしくお願いいたします」と結んだ。
中山は2000年10月28日生まれ、東京都出身。出席番号は12番。アイドル活動のかたわら、アパレルブランド｢Ri-feel｣をプロデュースするなど幅広く活躍している。