ネクスコ西日本によりますと、17日午前4時ごろ南九州自動車道で乗用車の物損事故があり、事故処理のため午前9時すぎから市来インターと伊集院インターの上下線で通行止めとなっていましたが、午前10時すぎに規制は解除されました。 ・ ・ ・