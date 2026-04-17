「PD20」 アユートは、Astell&Kernより、ユーザーの聴覚に合わせて独自のサウンドシグネチャーを作成できる「パーソナルサウンド」機能を搭載したDAP(デジタルオーディオプレーヤー)「PD20」を、4月24日に発売する。価格は330,000円。 「真に自分に最適なサウンドの創造と音楽の本質へ向かう第一歩となるために新規開発した、プロユースも想定したDAP」と位置