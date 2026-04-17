【ヤングガンガン 2026 No.09】 4月17日 発売 価格：460円 【拡大画像へ】 スクウェア・エニックスは雑誌「ヤングガンガン 2026 No.09」を4月17日に発売した。価格は460円。 表紙と巻頭グラビアは池田瑛紗さん、巻末グラビアには乃木坂46の田村真佑さんが登場している。 巻頭カラーは新連載「作者の気持ちを答えなさい」。また、センターカラーとして