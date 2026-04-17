書籍『エンタメおしごと図鑑』（エンタメおしごと研究会：編集／サンクチュアリ・パブリッシング）が2026年4月30日に発売される。 【写真】マネージャーは「朝4:00起床、深夜21:30帰宅」？ 芸能事務所スターダストプロモーションをルーツに持ち、エンタメ業界の知見を持つ「SDP」と、本を読まない人のための出版社を掲げる「サンクチュアリ出版」が初めてタッグを組み制作した本書。 全ペ&