M!LKや中川大志が登場　149種の職業を数値化した『エンタメおしごと図鑑』刊行へ

書籍『エンタメおしごと図鑑』（エンタメおしごと研究会：編集／サンクチュアリ・パブリッシング）が2026年4月30日に発売される。

【写真】マネージャーは「朝4:00起床、深夜21:30帰宅」？

芸能事務所スターダストプロモーションをルーツに持ち、エンタメ業界の知見を持つ「SDP」と、本を読まない人のための出版社を掲げる「サンクチュアリ出版」が初めてタッグを組み制作した本書。

全ページフルカラーで「現場のリアル」を解剖する本書は、読書に慣れていない子どもでも直感的に理解できるよう、全ページフルカラーで誌面を構成。見どころは従来の職業図鑑では伏せられがちだった徹底した現場の数値化だ。

例えばマネージャーの紹介ページでは「朝4:00起床、深夜21:30帰宅」という分刻みのリアルな1日のスケジュールをグラフ化して掲載。さらに、平均年収（300万～450万円、ベテランは800万円以上など）や勤務形態といった具体的なデータも包み隠さず公開される。

紙面ではアイドルやマネージャーからゲームクリエイターまで「149の職種」を掲載。表舞台に立つスターだけでなく、マネージャー、ヘアメイク、スタイリスト、さらにはアニメーター、ゲームプログラマー、編集者など、エンタメ業界を支える職種が紹介される。仕事の探し方は「なりたい」という憧れから探すアプローチに加えて「こんな仕事があるんだ！」という発見から「自分に向いているかも」と今の自分を起点に将来を連想するアプローチで展開される。

「アイドル」のページには、2025年のNHK紅白歌合戦への出場を果たし、日本レコード大賞優秀作品賞も受賞した大人気グループM!LKが登場。積み時代に感じた迷いや、チームで喜びを分かち合う楽しさを座談会形式で赤裸々に語った。

また「俳優」のページに登場する実力派俳優の中川大志は、お芝居を始めたきっかけや、俳優として生きていく決意をした瞬間など、キャリアの核心に触れるエピソードを披露している。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）