米スポーツ専門局『ESPN』は16日（日本時間17日）、2026年第3週のMLBパワーランキングを発表。ナ・リーグ西地区で首位を走るドジャースが1位に輝いた。開幕から好調を維持するチームを支えるエース右腕に、称賛の声が上がっている。 ■早くも貯金が2桁に到達 ドジャースは開幕から18試合を消化し、14勝4敗で早くも貯金を2桁に乗せた。カイル・タッカー外野手やエドウィン・デ