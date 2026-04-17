KDDIは4月16日、生成AIを活用したデータ分析と可視化を、閉域網を通じたセキュアな通信環境で実現する「KDDI IoTクラウド Standard AI Assistコース」を提供開始することを発表した。このコースは、MODEが提供する、データの収集・蓄積・活用を行うIoTプラットフォーム「BizStack」と、KDDIの通信回線（インターネット / 閉域網）および構築支援を組み合わせた設計。閉域網での接続が可能となるため、ユーザーはセキュリティリスク