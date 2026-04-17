2026年度はさらに23か所 一路線まるまる「ETCだけ」も阪神高速道路は2026年4月14日、今年度も「ETC専用料金所」の拡大を進めていくことを発表しました。 【うぉ、こんな増えるの!?】これが阪神高速の「現金クレカ一切NG」ETC専用料金所です（地図）同社は現在までに51か所の料金所をETC専用としました。今年度は6月以降、23の料金所を順次、新たにETC専用運用にするとしています。その後は、2028年度までの3か年で累計100か