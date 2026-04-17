持ち帰りすし店「小僧寿し」は、2026年4月18日(土)、19日(日)の2日間限定で、「超得バリュー盛フェア」を開催する。【画像】ラインナップ4種類を見る今回のラインナップは、「超得バリュー盛『サーモン』」、「超得バリュー盛『まぐろ』」「超得バリュー盛『えび』」「超得バリュー盛『えんがわ』」の4種類。どれも食べ応えのある19貫入り。同一ネタを4貫ずつ楽しめて、限定ネタ「青森県産いかげそ」「あさり」などに加え、春らし