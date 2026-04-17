【19貫で1294円】ラインナップは4種類、どれを選んでも安い（超得バリュー盛フェア）

持ち帰りすし店「小僧寿し」は、2026年4月18日(土)、19日(日)の2日間限定で、「超得バリュー盛フェア」を開催する。

【画像】ラインナップ4種類を見る

今回のラインナップは、「超得バリュー盛『サーモン』」、「超得バリュー盛『まぐろ』」「超得バリュー盛『えび』」「超得バリュー盛『えんがわ』」の4種類。

どれも食べ応えのある19貫入り。同一ネタを4貫ずつ楽しめて、限定ネタ「青森県産いかげそ」「あさり」などに加え、春らしい味わいもプラスしている。

〈商品概要〉

【販売日】

4月18日(土)・19日(日)

【商品名 / 価格】

※一部地域・店舗により未実施の場合や、内容・金額が異なる場合がある

※各店舗の準備数が無くなり次第終了となる

※写真はイメージ。実際の提供容器と異なる

●超得バリュー盛『サーモン』 税込1,294円

店内切り付けで鮮度抜群の「ファイブスターサーモン」を使用している。上質な味わいが楽しめる。

●超得バリュー盛『まぐろ』 税込1,294円

不動の人気No.１。今回のフェアのイチオシ商品。

●超得バリュー盛『えび』 税込1,294円

子どもからも人気の商品。

●超得バリュー盛『えんがわ』 税込1,294円

コリコリ食感がクセになる。