お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春さんは4月16日、自身のInstagramを更新。新鮮なスーツ姿のイケメンショットを公開しました。【写真】庄司智春のスーツ姿「楽しみが一つ増えます」庄司さんは「TBSひるおび午前の部隔週木曜日出させて頂く事になりました。よろしくお願いします」とつづり、1枚の写真を投稿。黒いジャケット姿で、カメラに向かって柔らかくほほ笑んでいます。普段の印象とは異なる、端正なスーツスタイルです